Mexiko "Menschliche Mauer" als Protest gegen Trumps Pläne

Die Grenze zwischen Mexiko und den USA (dpa-bildfunk / Will Seberger)

In Mexiko hat es erneut Proteste gegen die geplante amerikanische Grenzmauer gegeben.

Tausende Demonstranten bildeten in der Grenzstadt Ciudad Juárez eine Menschenkette. An der Aktion beteiligten sich neben Politikern vor allem Schüler und Studenten. US-Präsident Trump hat den Bau einer Mauer entlang der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko angeordnet, um die illegale Einwanderung zu stoppen. Die Kosten für den Sperrzaun soll nach seinem Willen die mexikanische Regierung tragen, was diese jedoch ablehnt.