Nach dem Mord an drei Filmstudenten sind in Mexiko Tausende Menschen gegen die Gewalt in ihrem Land auf die Straße gegangen.

Bei einem Protestzug in der Stadt Guadalajara trugen viele Teilnehmer großformatige Fotos der Opfer. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge wurden die jungen Männer nach Dreharbeiten für einen Kurzfilm von Mitgliedern des Drogenkartells Jalisco Nueva Generación verschleppt, gefoltert und getötet. Im vergangenen Jahr gab es in Mexiko mehr als 29.000 Tötungsdelikte, so viele wie noch nie in der jüngeren Geschichte des Landes. Rund 30.000 Menschen gelten zudem als verschwunden.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.