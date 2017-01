Mexiko Plünderungen wegen gestiegener Benzinpreise

Protest: Ein Autokorso im mexikanischen Guadalajara gegen Präsident Pena Nieto. (AFP / HECTOR GUERRERO)

In Mexiko ist es wegen der gestiegenen Benzinpreise erneut zu Plünderungen und Protesten gekommen.

In mehreren Bundesstaaten drangen Menschenmengen in Tankstellen und Geschäfte ein und trugen Waren heraus. Demonstranten blockierten Straßen mit Barrikaden und brennenden Autoreifen. In dem Land sind die Benzinpreise zum Jahresbeginn um durchschnittlich 20 Prozent und jene für Diesel um 15 Prozent gestiegen. Die Demonstranten machten Präsident Peña Nieto für die Freigabe des Benzinpreises verantwortlich und forderten seinen Rücktritt. Der Staatschef verprach Hilfen für besonders betroffene Berufsgruppen wie Taxifahrer oder Fuhrunternehmer.