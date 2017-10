Rund drei Wochen nach dem starken Erdbeben in Mexiko haben in der Hauptstadt die Abrissarbeiten von schwer beschädigten Gebäuden begonnen.

Behörden schätzen, dass bis zu 200 Häuser betroffen sind. Nach Angaben des Baubeauftragten konzentrieren sich die Arbeiten zunächst auf Gebäude, die umliegende Häuser gefährden. Darüberhinaus müssten hunderte weitere Gebäude repariert oder verstärkt werden. Bei dem Erdbeben der Stärke 7,1 am 19. September waren 369 Menschen in Mexiko ums Leben gekommen, ein Großteil davon in der Hauptstadt.