Mexiko Tausende Menschen demonstrieren gegen US-Präsident Trump

Ein Zaun, der bis in den Pazifik hinreicht, bildet die Grenze zwischen Tijuana in Mexiko und San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. (picture-alliance / dpa / Jerzy Dabrowski)

In Mexiko haben mehrere zehntausend Menschen gegen US-Präsident Trump demonstriert.

Zu einer zentralen Kundgebung zogen etwa 20.000 Teilnehmer in der Hauptstadt Mexiko-Stadt vor das Unabhängigkeitsdenkmal. Sie riefen Trump dazu auf, ihrem Land mehr Respekt zu erweisen. Der Protest richtet sich unter anderem gegen die Pläne Trumps, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten. Der US-Präsident hatte zudem Mexikaner als "Drogenhändler und Vergewaltiger" bezeichnet. - Insgesamt fanden in rund 20 Städten Demonstrationen statt.