Mexiko/USA Kelly schließt Massenabschiebungen aus

Zurück nach Mexiko: Die neue US-Regierung will viele Illegale abschieben (AFP/Sandy Huffaker)

US-Heimatschutzminister Kelly hat Massenabschiebungen von illegalen Migranten ausgeschlossen.

Die geplanten Abschiebungen würden legal, geordnet und in enger Abstimmung mit Mexiko erfolgen, sagte er nach einem Gespräch mit dem mexikanischen Innenminister Osorio Chong in Mexiko-Stadt. Kelly versicherte zudem, die USA würden bei den von Präsident Trump angekündigten Razzien keine Soldaten einsetzen. Wenige Stunden zuvor hatte Trump von einer Militäroperation gesprochen.



An den Gesprächen in der mexikanischen Hauptstadt hatten sich auch die Außenminister beider Länder beteiligt. Der mexikanische Ressortchef Videgaray erklärte anschließend, man habe Schritte in die richtige Richtung unternommen. Der beste Weg, um die Differenzen beizulegen, sei der Dialog.



Die Beziehung zwischen den Nachbarländern sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump angespannt. Trump will Millionen illegale Einwanderer abschieben, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen neu verhandeln und eine Mauer an der Grenze bauen.