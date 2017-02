Mexiko/USA Treffen der Außenminister vorsichtig positiv bewertet

Der mexikanische Außenminister Luis Videgaray (dpa / picture alliance / Jorge Nunez)

Der mexikanische Außenminister Videgaray hat sich nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Tillerson vorsichtig positiv geäußert.

Man habe Schritte in die richtige Richtung unternommen, sagte Videgaray in Mexiko-Stadt. Der beste Weg, um die Differenzen beizulegen, sei der Dialog. Tillerson wurde von Heimatschutzminister Kelly begleitet. Sie sprachen auch mit Innenminister Chong und Finanzminister Meade.



Die Beziehung zwischen den Nachbarländern sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump angespannt. Trump will Millionen illegale Einwanderer abschieben, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen neu verhandeln und eine Mauer an der Grenze bauen.