Mexiko Zahl der Toten nach Feuerwerksexplosion auf 33 gestiegen

Retter und Polizisten am 20.12.2016 im mexikanischen Tultepec nach der Explosion auf einem Markt für Feuerwerk mit mit vielen Toten. (EFE / MEXICAN RED CROSS / DPA)

Zwei Tage nach den Explosionen auf einem Pyrotechnik-Markt in Mexiko ist die Zahl der Toten weiter gestiegen.

Wie die lokalen Behörden mitteilten, kamen 33 Menschen ums Leben, rund 40 Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt. Auf dem Markt in dem Ort Tultepec wird ein Großteil aller Feuerwerkskörper in Mexiko verkauft. Warum die Raketen und Böller explodierten, ist weiter ungeklärt.