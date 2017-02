Mexiko Zehntausende demonstrieren gegen US-Präsident Trump

Noch ist es ein Zaun, bald soll es eine Mauer sein, die Mexikaner vom illegalen Grenzübertritt in die USA abhalten soll. (picture-alliance / dpa)

In Mexiko sind mehrere zehntausend Menschen gegen die Politik von US-Präsident Trump auf die Straßen gegangen.

Allein in Mexiko-Stadt versammelten sich 20.000 Demonstranten, um gegen die Pläne zum Bau einer Grenzmauer zu protestieren. Insgesamt gab es in etwa 20 mexikanischen Städten Kundgebungen. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis von Universitäten, Wirtschaftsverbänden und gesellschaftlichen Organisationen. - Trump hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen im Januar per Dekret den Bau einer Mauer entlang der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko angeordnet. Damit soll die illegale Einwanderung gestoppt werden.