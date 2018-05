Die Europäische Union und die NATO haben Russland aufgefordert, Verantwortung für den Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine vom Juli 2014 zu übernehmen.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini rief Moskau auf, sich umfassend an allen Bemühungen zur Klärung der Schuldfrage zu beteiligen. Ähnlich äußerte sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Auch die Bundesregierung verlangte vollständige Aufklärung von Russland. In Berlin hieß es, das internationale Ermittlerteam habe zweifelsfrei feststellen können, dass die Passagiermaschine von einem russischen Raketensystem abgeschossen worden sei. Man sei sich mit der niederländischen Regierung einig, dass die Schuldigen für das Verbrechen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Die Bundesregierung begrüße zudem das von den Niederlanden und Australien angekündigte rechtliche Verfahren.



Die russische Regierung dementiert eine Beteiligung an dem Abschuss und äußert Zweifel an den Untersuchungsergebnissen.

