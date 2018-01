In der Frage der Aufnahme von Verhandlungen über eine Große Koalition hat sich eine deutliche Mehrheit der SPD-Linken hinter Parteichef Schulz gestellt.

Bei einer Probeabstimmung hätten rund 90 Prozent von etwa 60 Abgeordneten für Gespräche mit der Union votiert, sagte der Vorsitzende der Parlamentarischen Linken, Miersch, in Berlin. Zuvor hatte es neben den Jusos auch massive Kritik von anderen linken SPD-Politikern gegeben. Die Abgeordnete Mattheis, die Vorsitzende der Demokratischen Linken 21 ist, kündigte vor kurzem an, sie wolle mit Kampagnen und Argumenten die Delegierten vor dem SPD-Parteitag an diesem Sonntag davon überzeugen, gegen die Bildung einer Großen Koalition zu stimmen.



Der CDU-Wirtschaftsrat bezweifelt, dass es eine ausreichende Basis für eine Regierung von Union und Sozialdemokraten gibt. Es wäre besser, die SPD würde ihr Führungsproblem in der Opposition regeln und sich dort regenieren, sagte Generalsekretär Steiger der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

