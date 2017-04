Die Mieten für Studentenwohnungen sind laut einer Studie seit Beginn des Jahrzehnts deutlich gestiegen.

Wie aus einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hervorgeht, liegen die Preiserhöhungen weit über der allgemeinen Teuerungsrate. Am meisten mussten Studenten für eine Unterkunft in München zahlen. Dort kostete der Quadratmeter 2016 mehr als 17 Euro. Im Vergleich zu 2010 sei das ein Anstieg von 43 Prozent. Hinter München liegen Stuttgart, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und Heidelberg.



Hauptursache der Mietsteigerungen ist nach Einschätzung der Wirtschaftsforscher der fehlende Wohnungsneubau.