Mieterbund Mieten werden 2017 weiter steigen

In Großstädten und Ballungsgebieten werden die Mieten voraussichtlich auch 2017 steigen. (Imago / JOKER)

Der Deutsche Mieterbund geht davon aus, dass das Wohnen in Großstädten und Ballungsgebieten auch 2017 teurer wird.

Direktor Siebenkotten sagte der Deutschen Presse-Agentur, schon in diesem Jahr seien die Mieten bei neu geschlossenen Verträgen vielerorts um sieben bis acht Prozent gestiegen, und auch die Bestandsmieten hätten angezogen. Nichts weise darauf hin, dass sich das in den kommenden Monaten ändern werde. Laut Mieterbund ist der Markt nur in ländlichen Gebieten stabil.



Um dem Wohnraummangel in den Großstädten zu begegnen, plädiert der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen für neue Wege. Höher und dichter zu bauen, reiche nicht mehr aus, sagte der Verbandsvorsitzende Gedaschko. Es müssten auch neue Stadtteile entstehen.