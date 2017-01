Ob unabsehbare akute Erkrankung oder plötzlicher schwerer Unfall: Der Tod kann jeden jederzeit ereilen. Für die Mitbewohner eines Verstorbenen bedeutet das aber nicht, dass sie innerhalb kurzer Zeit die gemeinsame Wohnung räumen müssen.



"Nein. Das Mietverhältnis endet nicht automatisch. Genau so wenig wie bei einem Vermieterwechsel. Wenn der Vermieter stirbt, wird das Mietverhältnis ja auch fortgesetzt mit den Erben", stellt Aichard Hoffmann vom Mieterverein Bochum klar. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch übernehmen Partner oder Kinder automatisch das Mietverhältnis, wenn sie zuvor mit in der Wohnung gelebt haben. Das gilt auch für Verwandte wie Großeltern, Tanten oder Cousinen.



"Wenn es also a) direkte Verwandte des Mieters sind und b) auch noch bereits in der Wohnung leben. Dann haben sie auf jeden Fall einen Anspruch darauf, den Mietvertrag auch übernehmen zu können."



Das gilt auch für Wohngemeinschaften, wenn alle Mitglieder einen Mietvertrag unterschrieben haben. Stirbt jedoch der Hauptmieter der WG, müssen sich die übrigen Mieter mit dem Vermieter auf einen Hauptmieter einigen, um die Wohnung behalten zu können. Auch nichtverheiratete Lebenspartner oder Freunde dürfen das Mietverhältnis des Verstorbenen in der Regel fortsetzen und in der Wohnung bleiben. Ebenso wie Mitglieder einer Wohngemeinschaft. Vorausgesetzt, sie können eine gemeinsame Haushaltsführung über einen längeren Zeitraum nachweisen. Zum Beispiel in Form einer Haushaltskasse oder einer vor dem Tod mit dem Vermieter getroffenen Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung der Wohnung.



"Es macht ja grundsätzlich Sinn, einem Vermieter anzuzeigen, wer tatsächlich in der Wohnung lebt."

Erben können weiter in der Wohnung bleiben

Und wen der Verstorbene zum Erben eingesetzt hat, der muss sich keine Gedanken machen, ob er weiter in der Wohnung bleiben kann.



"Wenn jemand per Testament beispielsweise zum Erben bestimmt worden ist, der kein Verwandter ist, weil es zum Beispiel keine Verwandten gibt, dann ist der halt auch Erbe."



Der den Mietvertrag mit allen Rechten und Pflichten übernehmen kann. Juristisch spricht man von einem Eintrittsrecht, das man aber auch kündigen kann. Will man die Wohnung des verstorbenen Mieters nicht behalten, muss man den Vermieter innerhalb eines Monats nach dem Tod darüber informieren. Sonst hat man die Miete weiter bis zum Ablauf der regulären Kündigungsfrist zu zahlen. Möchte man aber weiter dort wohnen bleiben, ändert sich am Mietverhältnis nichts, erläutert Mietexperte Hoffmann.



"Das Mietverhältnis bleibt so bestehen wie es ist. Es ändert sich halt nur die Person des Mieters. Die Miethöhe bleibt so wie sie ist, die Nebenkostenverpflichtungen bleiben wie sie sind. Sämtliche Klauseln des Mietvertrages bleiben genau so wie sie sind."

Ausnahmeregelungen

Dieses Mietverhältnis mit einem Nachfolger könnte der Vermieter nur im Fall eines berechtigten Interesses im Sinne des Gesetzes kündigen, fügt Aichard Hoffmann an.

"Das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass das jemand ist, mit dem er schon mal im Streit gelegen hat, beleidigt oder gar geschlagen worden ist oder solche Dinge. Dann könnte der Vermieter die Person ablehnen."



Sieht man von derartigen Ausnahmefällen ab, haben Mitbewohner einen Bleiberechtsschutz nach dem Tod eines Mieters.