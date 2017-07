Trotz der desolaten Verhältnisse für Migranten in Libyen machen sich weiterhin viele Menschen auf den Weg in das nordafrikanische Land.

Die "Welt am Sonntag" zitiert aus einem Bericht des "Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums illegale Migration", in dem Experten verschiedener Sicherheitsbehörden zusammengeschlossen sind. Demnach werden vor allem Menschen aus Ostafrika auf ihrem Weg nach Europa in libyschen Lagern von Schleusern ausgebeutet. Die Menschen ließen sich auch nicht davon abhalten, wenn ihnen die prekären Zustände bereits vor Beginn ihrer Reise bekannt seien.



Erst Anfang des Jahres hatte es Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen in Libyen gegeben. Demnach wurden nicht zahlungsfähige Migranten von Schleppern exekutiert. Auch gebe es Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie Aussetzungen in der Wüste.