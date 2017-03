Bundesinnenminister de Maizière will den Druck auf Herkunftsländer von Migranten erhöhen, damit diese ihre Staatsbürger zurücknehmen.

Ein Mittel dazu sei die Visa-Politik, sagte de Maizière am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Wenn sich ein Land dagegen wehre, müsse es damit rechnen, dass die Visa-Vergabe bei Reisen nach Europa nicht mehr so großzügig gehandhabt werden könne. Das gelte auch für das Führungspersonal dieser Länder, betonte der CDU-Politiker.



Österreich hat inzwischen angekündigt, aus dem vereinbarten Umverteilungsprogramm von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union auszusteigen. Einen entsprechenden Antrag will Verteidigungsminister Doskozil morgen dem Ministerrat in Wien vorlegen.