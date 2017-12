Die Zahl der über Österreich, Tschechien und die Schweiz nach Deutschland kommenden Flüchtlinge ist in diesem Jahr deutlich zurückgegangen.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden bis einschließlich November an den Grenzen zu Bayern und Baden-Württemberg etwa 19.600 Flüchtlinge gezählt. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach etwa 74.000 unerlaubte Einreisen.



Bei der Integration von Flüchtlingen gibt es offenbar Probleme. Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Behörden berichtet, ist die Wartezeit für entsprechende Angebote im Jahresverlauf auf zwölfeinhalb Wochen gestiegen. Zu Jahresbeginn waren es knapp 11 Wochen gewesen. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sagte, man arbeite daran, die Menschen schneller und gezielter in die Integrationskurse zu bringen.

