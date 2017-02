Migration Deutschland will ausreisepflichtige Tunesier schneller abschieben

Bundeskanzlerin Angela Merkel (2.v.l, gedenkt mit Tunesiens Ministerpräsident Youssef Chahed (3.v.l) in Berlin am Breitscheidplatz der Opfer des Anschlags vom 19. Dezember 2016. (dpa / picture alliance / Kay Nietfeld)

Bundeskanzlerin Merkel will Abschiebungen von ausreisepflichtigen Tunesiern beschleunigen.

Hier müsse man schneller werden, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem tunesischen Ministerpräsidenten Chahed in Berlin. Die Kanzlerin kündigte zugleich an, die freiwillige Rückkehr stärker zu fördern. Nach ihrer Unterredung gedachten die beiden Politiker am Berliner Breitscheidplatz der Opfer des Terroranschlags vom 19. Dezember. Der Attentäter Anis Amri stammte aus Tunesien. Er war ausreisepflichtig, konnte aber wegen fehlender Papiere nicht abgeschoben werden. Chahed bedauerte den Anschlag. Er verwies darauf, dass Amri bereits 2011 nach Europa gekommen sei, das Attentat aber erst 2016 verübt habe. Die Frage sei, wie er sich in der Zeit radikalisiert habe, meinte Chahed.