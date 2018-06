Die Fraktionen der Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen im EU-Parlament haben eine Einigung in der Flüchtlingspolitik gefordert.

Migration sei eine europaweite Herausforderung, schreiben die Abgeordneten in einem Brief an EU-Ratspräsident Tusk. Diese könne nur durch eine europäische Einigung, basierend auf Solidarität und Verantwortlichkeit, gelöst werden. Das Parlament habe Vorschläge zur Reform des Asylsystems vorgelegt. Nun müssten die Staats- und Regierungschefs ihrer Verantwortung gerecht werden. Den drei Fraktionen gehören 309 Abgeordnete an.



EU-Kommissionpräsident Juncker hat für Sonntag zu einem Sondertreffen in Brüssel eingeladen, um Lösungen beim Thema Migration und Asyl zu finden. Bisher haben neben Deutschland acht EU-Länder ihre Teilnahme bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.