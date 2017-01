Migration EU-Kommissar fordert mehr Hilfe für Flüchtlingskinder

Syrische Flüchtlinge warten an der Grenze zur Türkei bei Kilis (AFP / Bulent Kilic)

EU-Migrationskommissar Avramopoulos hat an die 28 Mitgliedstaaten appelliert, mehr zum Schutz unbegleiteter Flüchtlingskinder zu unternehmen.

Diese befänden sich vielfach in den Händen von Menschenhändlern und würden sexuell missbraucht, sagte Avramopoulos auf einer internationalen Konferenz in Malta. Die Politiker müssten dem Populismus in Europa die Stirn bieten und sich für die jungen Migranten einsetzen. - Unter den Asylsuchenden, die 2015 in die Europäische Union kamen, waren amtlichen Angaben zufolge etwa 90.000 unbegleitete Kinder.