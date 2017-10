Frankreich will in den kommenden Wochen Büros für Migranten in den afrikanischen Transitländern Niger und Tschad eröffnen.

Das kündigte Präsident Macron nach einem Treffen mit dem UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, in Paris an. In den Büros sollen die Asylchancen von Menschen geprüft werden. Macron erklärte weiter, sein Land wolle in den nächsten zwei Jahren 10.000 Flüchtlingen eine legale Einreise ermöglichen. Etwa 3.000 Menschen werden dafür den Angaben zufolge im Niger und im Tschad ausgewählt, die restlichen in der Türkei, im Libanon und in Jordanien. Mit der Ankündigung setzt Frankreich die Zusage eines Gipfeltreffens zur Flüchtlingskrise von Ende August um.