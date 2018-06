Altbundespräsident Gauck mahnt hier lebende Migranten, Deutschland und seine Werte zu akzeptieren.

An dieser Stelle dürfe es keine - so wörtlich - "falschen Rücksichtnahmen" geben, weil man fürchte, als Fremdenfeind zu gelten, sagte Gauck der "Bild"-Zeitung. Ganz gleich, ob Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit oder radikaler Islam: Die Bevölkerung müsse wissen, das die hierzulande gewachsene Ordnung diejenige sei, die gelte. Die Politik müsse dafür sorgen, dass dies alle begreifen.



Weiter erklärte das frühere Staatsoberhaupt, er finde es nicht hinnehmbar, wenn Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland lebten, sich nicht auf Deutsch unterhalten könnten, keine Elternabende ihrer Kinder besuchten oder diese sogar vom Unterricht oder vom Sport fernhielten.

