Im Umgang mit den aktuellen Flüchtlingsbewegungen hat der Historiker Jochen Oltmer vor einfachen Lösungen gewarnt.

Aus der Geschichte könne man lernen, dass man es bei Migrationsbewegungen mit komplizierten Zusammenhängen zu tun habe, sagte Oltmer im Deutschlandfunk. Forderungen wie die des österreichischen Außenministers Kurz, die Mittelmeerroute zu schließen, hörten sich machbar an, seien es aber letztlich nicht. Verstärkte Grenzkontrollen führten nur dazu, dass sich die Flüchtlingsbewegungen verlagerten - etwa vom östlichen ins zentrale Mittelmeer. Oltmer sprach sich dafür aus, dem europäischen Asylrecht Geltung zu verschaffen.



In Paris treffen sich heute die Innenminister Frankreichs, Deutschlands und Italiens, um über die Flüchtlingskrise zu beraten. Die Zahl der in Italien ankommenden Flüchtlinge war in den vergangenen Wochen wieder stark angestiegen. Die Regierung in Rom fühlt sich von den EU-Partnern allein gelassen und drohte damit, die italienischen Häfen für Schiffe von Hilfsorganisationen zu schließen.