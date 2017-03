Die Internationale Organisation für Migration will Libyen in der Flüchtlingskrise unterstützen.

Eine Sprecherin sagte der Zeitung "Die Welt", man wolle in diesem Jahr die Zahl der finanziell geförderten Rückreisen aus Libyen auf mehr als 7.000 erhöhen. 2016 nutzten rund 2.800 Menschen die finanziellen Hilfen. Nach Schätzungen der IOM halten sich in Libyen bis zu eine Million Migranten auf. In den Flüchtlingslagern im Land herrschen den Angaben zufolge zum Teil katastrophale Bedingungen. Im vergangenen Jahr kamen aus dem nordafrikanischen Land mehr als 160.000 Personen per Boot nach Italien.