Israel hat damit begonnen, Ausweisungsbescheide an Flüchtlinge aus Afrika zu verteilen.

Das Innenministerium in Tel Aviv bestätigte entsprechende Medienberichte. Die Betroffenen haben demnach zwei Monate Zeit, das Land zu verlassen. Andernfalls droht ihnen eine Inhaftierung. Die Bescheide sollen zunächst an unverheiratete kinderlose Männer gehen. Sie erhalten ihm Fall einer freiwilligen Ausreise eine Prämie von umgerechnet 2.800 Euro sowie ein Flugticket. Israel will rund 40.000 Flüchtlinge insbesondere aus Eritrea und dem Sudan in Drittländer abschieben. Medienberichten zufolge sollen die Menschen nach Ruanda und Uganda gebracht werden.



Die israelische Regierung bezeichnet die Flüchtlinge als Eindringlinge. Zuletzt hatten Rabbiner, Holocaust-Überlebende und Intellektuelle gegen das harte Vorgehen protestiert. Die Rabbinerin Susan Silverman aus Jerusalem sagte der Nachrichtenagentur KNA, Israel könne ein Land werden, das Flüchtlinge in den Tod schicke. Piloten der Fluglinie El Al kündigten an, sich nicht an den Abschiebungen zu beteiligen. Zahlreiche Flüchtlinge erklärten, sie würden lieber in Israel in Haft sitzen, als zurück nach Afrika zu gehen.

