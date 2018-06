Der italienische Innenminister Salvini hat Forderungen aus Deutschland eine Absage erteilt, bereits in Italien registrierte Asylbewerber wieder zurückzunehmen.

Kein Einziger könne mehr aufgenommen werden, sagte der Chef der Lega-Partei dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Vielmehr wolle Italien ein paar abgeben. Weiter erklärte Salvini, innerhalb eines Jahres werde sich entscheiden, ob das vereinte Europa weiter bestehe. Zu deutsch-französischen Reformvorschlägen, die vor Gipfeltreffen per Mail versendet würden, sagte der italienische Politiker, dies entspreche nicht dem eigenen Arbeitsstil. Mit Blick auf das EU-Migrations-Treffen am Sonntag in Brüssel dämpfte Bundeskanzlerin Merkel die Erwartungen und hob den informellen Charakter des Termins hervor. Laut EU-Kommission haben mittlerweile 16 Migliedsstaaten Interesse zur Teilnahme bekundet.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.