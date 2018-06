Die Lage der Flüchtlinge in Mexiko hat sich durch die Grenzkontrollpolitik der USA deutlich verschärft.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen berichtet, dass die Menschen schutzlos der Gewalt und Erpressung von kriminellen Banden ausgesetzt sind. Viele Frauen würden vergewaltigt. In ihre Heimatländer, aus denen sie geflohen seien, könnten sie nicht zurückkehren. Und die US-Regierung bestrafe jeden, der die Grenze überquere, mit immer brutaleren Methoden.



US-Präsident Trump hatte die umstrittene Trennung von Einwandererfamilien an der Grenze zu Mexiko gestern per Dekret beendet. An seinem harten Vorgehen gegen Migranten will er aber festhalten. Die US-Behörden behandeln illegal ins Land gekommene Menschen systematisch als Gesetzesbrecher und nehmen sie in Haft.



Nach Angaben der UNO haben im vergangenen Jahr mehr als 108.000 Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador in den USA Asyl beantragt. In Mexiko wollen die meisten aus Furcht vor Gewalt nicht bleiben.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.