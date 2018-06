Bundeskanzlerin Merkel hat die Bedeutung des heutigen Sondertreffens von 16 EU-Staaten zur Flüchtlingspolitik betont.

Für die Frage, ob man in den nächsten Tagen zu bi- und trilateralen Absprachen oder zu mehr Gemeinsamkeiten kommen könne, sei die Zusammenkunft sehr wichtig, sagte Merkel bei ihrer Ankunft in Brüssel. Das Treffen findet kurz vor dem regulären Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs statt, der am Donnerstag beginnt. Ziel Merkels ist es, für zwischenstaatliche Abkommen zur Flüchtlings-Rücknahme zu werben, um einen nationalen Alleingang von Innenminister Seehofer zu verhindern. Der CSU-Politiker will Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, künftig direkt an der deutschen Grenze abweisen.



Italien drängt unterdessen auf einen radikalen Wandel in der Asylpolitik. Regierungschef Conte kündigte einen eigenen Vorschlag an.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.