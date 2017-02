Migration Merkel will Auffanglager mit Tunesiens Regierungschef sondieren

"In Ruhe und im gegenseitigen Respekt sprechen": Bundeskanzlerin Angela Merkel. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Bundeskanzlerin Merkel will mit Tunesiens Regierungschef Chahed über eine Errichtung von Flüchtlingslagern verhandeln.

Sie wolle darüber am Dienstag beim Berlin-Besuch Chaheds in Ruhe und im gegenseitigen Respekt sprechen, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Thema werde auch eine zügigere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Tunesien sein. Insbesondere im Falle von Gefährdern müsse schneller gearbeitet werden. Daneben warb die CDU-Vorsitzende erneut dafür, Tunesien, Algerien und Marokko als sichere Herkunftsländer einzustufen.