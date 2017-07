Österreich bereitet Grenzkontrollen am Brenner vor.

Angesichts der Migrationsentwicklung in Italien erwarte er sehr zeitnah Kontrollen, sagte Verteidigungsminister Doskozil der "Kronen Zeitung". Ein Einsatz des Militärs sei unabdingbar, wenn der Zustrom nicht nachlasse. 750 Soldaten stehen dem Bericht zufolge dafür zur Verfügung.



Italien hat in diesem Jahr bereits 82.000 Flüchtlinge aufgenommen, ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Am Donnerstag beraten die europäischen Innen- und Justizminister über Möglichkeiten, das Land zu entlasten.