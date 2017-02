Migration Tunesien zu schnelleren Rückführungen bereit

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der tunesische Ministerpräsident Youssef Chahed auf einer Pressekonferenz. (dpa / picture alliance / Ralf Hirschberger)

Tunesien hat sich dazu bereit erklärt, die Verfahren bei der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern zu verbessern.

Der tunesische Ministerpräsident Chahed sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, man könne etwa die technische Zusammenarbeit intensivieren und Fingerabdrücke zügiger austauschen und abgleichen. Bundeskanzlerin Merkel hatte in einem Gespräch mit Chahed in Berlin auf mehr Rückführungen nach Tunesien gedrungen. Ausreisepflichtige Tunesier müssten zurückkehren - freiwillig oder erzwungen, sagte sie. Um die Freiwilligkeit zu fördern, sagte Merkel Bildungsangebote und finanzielle Hilfen für die Betroffenen zu.



Die Bundeskanzlerin wies in diesem Zusammenhang Kritik von Pro Asyl, Linkspartei und Grünen an der Einrichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Nordafrika zurück. Für Tunesien sei dies ohnehin nicht geplant, weil nur ein Prozent der über das Mittelmeer nach Europa kommenden Migranten Tunesien passierten, sagte Merkel.