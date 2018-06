EU-Kommissionspräsident Juncker hat für Sonntag einen Sondergipfel zu den Themen Migration und Asyl einberufen.

Wie ein Sprecher in Brüssel weiter mitteilte, soll dabei eine Gruppe interessierter Mitgliedstaaten vor dem regulären EU-Gipfel ein paar Tage später an europäischen Lösungen arbeiten. Nach Angaben aus EU-Kreisen nehmen an dem informellen Arbeitstreffen neben Bundeskanzlerin Merkel voraussichtlich auch die Staats- und Regierungschefs aus Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich und Spanien teil.



Bei einem Treffen in Linz demonstrierten Österreichs Bundeskanzler Kurz und Bayerns Ministerpräsident Söder Einigkeit in der Flüchtlingspolitik. Söder erklärte nach einer gemeinsamen Unterredung, eine Situation wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Europa brauche eine Wende in der Flüchtlingspolitik. Kurz erklärte, er hoffe, dass es der Bundesregierung in Berlin gelinge, sich in dieser Frage auf eine gemeinsame Richtung zu verständigen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.