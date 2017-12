Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Schäfer-Gümbel hat der Union eine unklare Haltung beim Familiennachzug für Flüchtlinge vorgeworfen.

Er wisse überhaupt nicht, welche Position CDU und CSU in dieser Frage hätten, sagte Schäfer-Gümbel im Deutschlandfunk. Dem jüngsten Vorschlag von CDU-Vizechef Laschet, den Familiennachzug in bestimmten Fällen zu ermöglichen, hätten innerhalb von 24 Stunden mehrere andere Unionspolitiker widersprochen.



Der CSU-Innenpolitiker Mayer zeigte sich offen für eine erweiterte Härtefallregelung. Der Nachzug sollte insbesondere in schwerwiegenden tragischen Schicksalsfällen erlaubt werden, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk. Seiner Einschätzung nach gehe es dabei um Fallzahlen im niedrigen dreistelligen Bereich. Mayer betonte zugleich, es sei die gemeinsame Position von CDU und CSU, dass die im März ablaufende Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte verlängert werden soll.