US-Präsident Trump hat ein schärferes Vorgehen gegen illegal eingewanderte Migranten gefordert.

Auf Twitter erklärte er, Einwanderern ohne Papiere sollte das Recht auf ein Verfahren verweigert werden. Diese Menschen sollten sofort abgeschoben werden. Das bisherige System nannte er eine "Farce". Darüberhinaus twitterte er, Einwanderung müsse auf Dankbarkeit basieren. Man wolle nur solche Migranten, die hilfreich seien, um Amerika wieder "groß zu machen".



Bürgerrechtler übten scharfe Kritik an den Äußerungen und erklärten, ein solcher Schritt wäre illegal und gegen die Verfassung. Diese müsse Trump aufgrund seines Amtseid schützen, hieß es in einer Erklärung der "American Civil Liberties Union".



In den vergangenen Tagen hat die US-Regierung zahlreiche getrennte Einwandererfamilien wieder zusammengeführt. Auf Weisung Trumps waren illegal eingewanderte Eltern und Kinder an der Grenze zu Mexiko getrennt worden. Dies hatte in den USA, aber auch international für Empörung gesorgt. Am vergangenen Mittwoch hatte Trump dann per Dekret die Anordnung aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.