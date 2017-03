EU-Innenkommissar Avramopoulos sieht den Schlüssel zur Lösung der Migrationskrise in der Stabilisierung Libyens.

Das Treffen einer neuer Kontaktgruppe in Rom habe die Bereitschaft aller zur Zusammenarbeit gezeigt, sagte Avramopoulos. Der Gruppe gehören unter anderem die Innenminister von Deutschland, Frankreich und Italien sowie aus Libyen und Tunesien an. Libyen ist das wichtigste Transitland für Migranten und Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa. Die Lage in dem Bürgerkriegsland ist allerdings instabil. Der Einheitsregierung von Ministerpräsident Sarradsch stehen zwei Gegenregierungen gegenüber.