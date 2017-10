CDU und CSU haben sich in der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik auf einen Kompromiss verständigt. Auf einer Sitzung in Berlin vereinbarten sie, sich dafür einzusetzen, dass Deutschland künftig maximal 200.000 Menschen pro Jahr aus humanitären Gründen aufnimmt. Auf den umstrittenen Begriff einer "Obergrenze" wurde im Text jedoch verzichtet.

Eine Situation wie im Jahr 2015 mit der Aufnahme einer sehr hohen Zahl an Flüchtlingen und Migranten solle sich nicht wiederholen, betonen CDU und CSU. Asylbewerber sollen künftig in sogenannten Entscheidungs- und Rückführungszentren untergebracht werden. Davon unabhängig verständigten sich die Parteien auf ein Zuwanderungsgesetz über die Aufnahme von Fachkräften.



Die CSU hatte eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen zur Bedingung für den Beginn von Sondierungsgesprächen mit FDP und Grünen gemacht. Grünen-Chefin Peter kritisierte, die genannte Zahl von 200.000 komme einer Obergrenze gleich. Einzelne Flüchtlingsgruppen würden wahllos summiert und gegeneinander ausgespielt. An Entrechtungsprogrammen werde sich ihre Partei nicht beteiligen.