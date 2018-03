Deutschland und Italien haben die anderen EU-Mitgliedsstaaten zu mehr Solidarität in der Migrationspolitik aufgerufen.

Bundesaußenminister Maas sagte während seines Antrittsbesuchs in Rom, es brauche eine gesamteuropäische Strategie. Diese müsse sich aus freiwilliger Hilfe, aber auch aus verpflichtender Solidarität zusammensetzen. Der geschäftsführende italienische Außenminister Alfano erklärte, beide Länder hätten den gemeinsamen Willen, in Europa voranzuschreiten.



Die Politiker hoben während ihres Treffens die Bedeutung der deutsch-italienischen Beziehungen hervor. Maas erklärte, die Regierung in Rom sei einer der zentralen Ansprechpartner der Bundesregierung in Europa.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.