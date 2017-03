Nach ihrem Besuch in Ägypten reist Bundeskanzlerin Merkel heute weiter nach Tunesien.

Auch in Tunis will sie über Migrations- und Sicherheitsfragen reden. Dazu sind Treffen mit Regierungschef Chahed und Staatschef Essebsi geplant. Merkel will die nordafrikanischen Staaten als Partner in der Migrationspolitik gewinnen, um die Zahl der in Europa ankommenden Flüchtlinge zu verringern.



Als einziges Land der Region hat Tunesien nach dem Arabischen Frühling 2011 demokratische Reformen eingeleitet. Das Land leidet aber unter wirtschaftlichen Problemen und Terrorismus.