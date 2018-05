Bundesinnenminister Seehofer hat in Berlin die Kriminalstatistik für das Jahr 2017 vorgestellt.

Demnach wurden 5,76 Millionen Straftaten registriert. Das ist die niedrigste Zahl seit 1992. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Straftaten um fast zehn Prozent. Ein Grund für den Rückgang ist den Angaben zufolge, dass wegen der geringeren Zuwanderung weniger ausländerspezifische Vergehen wie illegale Einreisen und unerlaubte Grenzübertritte registriert wurden.



Die Kriminalität ohne Berücksichtigung der ausländerrechtlichen Verstöße ging um 5,1 Prozent zurück. Besonders stark sank die Zahl der Diebstähle, die Gewaltkriminalität ging in geringerem Maße zurück. Bei Verstößen gegen das Waffengesetz und bei Rauschgiftdelikten verzeichnete die Polizei einen Anstieg. Die durchschnittliche Aufklärungsquote für alle Bereiche stieg auf 55,7 Prozent.



Seehofer erklärte, Deutschland sei sicherer geworden. Es gebe aber keinen Anlass zur Entwarnung. Für die Behörden von Bund und Ländern bleibe viel zu tun, sagte der CSU-Politiker.



Grüne fordern Sicherheitsbericht



Die Grünen-Politikerin Mihalic äußerte Zweifel an der Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik. Da darin nur die von der Polizei registrierte Kriminalität erfasst werde, ließen sich anhand der vorliegenden Zahlen nur Trends ablesen, sagte Mihalic im Deutschlandfunk.



So sei beispielsweise die Zahl der Sexualstraftaten deshalb gestiegen, weil es eine Gesetzesänderung gegeben habe. Die Dunkelziffer gerade in diesem Bereich werde jedoch nicht erfasst. Mihalic sprach sich für eine Rückkehr zum "periodischen Sicherheitsbericht" aus, der 2001 und 2006 im Auftrag der Bundesregierung erstellt worden war. Dieser habe damals die nötige Einordnung geliefert, mit der man faktenbasierte Sicherheitspolitik betreiben könne.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.