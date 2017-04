Die Bundesregierung legt ein Förderprogramm für Spitzenforschung zur Mikroelektronik in Deutschland auf.

Dafür ständen 400 Millionen Euro zur Verfügung, sagte

Bildungsministerin Wanka in Berlin. In diesem Sektor handele es sich um die größte Investition seit der Wiedervereinigung. In einem ersten Schritt sollen demnach 13 außeruniversitäre Einrichtungen wie Fraunhofer- und Leibniz-Institute mit modernen Geräten und Anlagen ausgestattet werden. Zudem sollen Investitionen für die Mikroelektronik an Hochschulen gefördert werden.



Weiter erklärte Wanka, erstmals würden landesweit die Forschungskapazitäten vernetzt, gebündelt und erweitert werden, um international als Mikro-Elektronik-Standort mehr Gewicht zu erlangen.