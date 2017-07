Das Statistische Bundesamt hat am Vormittag neue Zahlen zur Entwicklung der Geburten und zur Kinderlosigkeit in Deutschland vorgestellt.

Dem Mikrozensus 2016 zufolge entscheiden sich vor allem akademisch gebildete Frauen wieder für Nachwuchs. Zuletzt hatte die Quote kinderloser Frauen bei 21 Prozent gelegen. Am höchsten war sie in den westdeutschen Ländern und unter gut ausgebildeten Frauen. 2015 lag die durchschnittliche Geburtenziffer mit 1,5 Kindern pro Frau dann wieder so hoch wie zuletzt vor 35 Jahren. Als Hauptgrund für die Trendwende gelten verbesserte Betreuungsangebote für Kinder.