Milch und Fleisch Nur Umweltbundesamt für höhere Mehrwertsteuer

Das Umweltbundesamt plädiert für eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch. (Imago/ Eibner)

Die vom Umweltbundesamt ins Gespräch gebrachte Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch und Milch stößt auf breite Ablehnung.

Bundesumweltministerin Hendricks (SPD) erklärte, der Vorschlag stamme nicht aus ihrem Haus. Landwirtschaftsminister Schmidt sprach dem Vorschlag einen klimapolitischen Nutzen ab. Strafsteuern verteuerten nur die Ernährung, sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Die Linkspartei erklärte, statt einer Klimastrafsteuer sei eine andere Ernährungspolitik nötig. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte dem "Tagesspiegel", statt an der Steuerschraube zu drehen, müssten die Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft geändert werden.



Das Umweltbundesamt hatte angeregt, die Mehrwertsteuer auf Fleisch und Milch von sieben auf 19 Prozent anzuheben. Es betrachtet die derzeit geltende Vergünstigung als umweltschädliche Subvention, da Viehhaltung in erheblichem Maße Treibhausgase produziert.