Die EU bleibt seit Monaten auf hundertausenden Säcken Milchpulver sitzen. Das berichtet die Nachrichtenagentur afp. Demnach lagern etwa in Deutschland 66.000 Tonnen Pulver, und die EU muss sich auf ein Verlustgeschäft beim Verkauf einrichten.

Die Idee war eigentlich, den Milchbauern zu helfen. Diese mussten vor drei Jahren mit einem massiven Preisverfall bei der Milch kämpfen. Auslöser war das Ende der EU-Milchquote. Die Quote hatte festgelegt, wieviel Milch jedes einzelne Mitgliedsland produzieren darf. Nach dem Aus der Quote wurde in Europa viel zuviel produziert und die Preise sanken. Als Hilfsmaßnahme kaufte die EU den Bauern Milch ab und lagerte sie als Magermilchpulver ein.



Der Verkauf des Pulvers ist jetzt aber schwierig, weil dann erstens der Markt wieder zusammenbrechen könnte und zweitens kaum jemand das Milchpulver haben will.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.