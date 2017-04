Auf ihrer Porträt-CD, die in der Reihe "Edition Zeitgenössische Musik" des Deutschen Musikrats erscheint, versammelt Djordjević Kammermusik und Solostücke, denen eines gemeinsam ist: ihre physische Erlebbarkeit. Was die Musiker als extreme Verausgabung und Erschöpfung am eigenen Leib erfahren, präsentiert sich dem Hörer als Ballung und Entfaltung wuchtiger Klangenergien. Dabei geht es der Komponistin keineswegs um virtuos-manieristische Formspiele, sondern, im Gegenteil, um das Derbe, das Kompromisslose, das Hochexpressive und das Lebendige: "Auf keinen Fall möchte ich, dass meine Kompositionen die Menschen gleichgültig zurücklassen", meint Milica Djordjević. Alle vorgestellten Aufnahmen entstanden im Deutschlandfunk Kammermusiksaal.