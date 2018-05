Seit 2011 hat die Bundeswehr 89 Rechtsextremisten und 24 Islamisten in ihren Reihen überführt.

Das berichtet die Funke Mediengruppe unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. In drei Fällen liefen noch Verfahren, alle anderen Betroffenen seien entlassen worden oder aus dem Dienst ausgeschieden. Die Zahl der Verdachtsfälle beim Rechtsextremismus habe sich in der Vergangenheit deutlich reduziert, heißt es. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Seit 2017 führt der Militärische Abschirmdienst Sicherheitsüberprüfungen bei Bundeswehrbewerbern durch. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, sagte, die Bundeswehr wolle keine Nazis in ihren Reihen. Sie schaue genauer hin als viele andere staatliche Organisationen.



Beim Islamismus gab es dem Bericht zufolge seit 2011 zusammen rund 300 Verdachtsfälle, von denen sich 200 nicht bestätigt hätten. Als Linksextremist sei in der Zeit ein Bundeswehr-Angehöriger bewertet worden.

