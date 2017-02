Militär Libyen bittet Nato um Hilfe bei Soldatenausbildung

Libyens Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch (str/dpa)

Libyens Ministerpräsident al-Sarradsch hat die Nato um Unterstützung beim Wiederaufbau seiner Sicherheitsstrukturen gebeten.

Generalsekretär Stoltenberg sagte beim Verteidigungsministertreffen in Brüssel, das offizielle Ersuchen sei gestern Abend eingegangen. Es gehe unter anderem um Beratung bei der Ausbildung von Soldaten und anderen Sicherheitskräften.



In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 politisches Chaos. Insbesondere Europa hat Interesse an mehr Stabilität in dem Land, um die Migration aus Afrika zu stoppen. In Libyen warten schätzungsweise 350-tausend Menschen auf eine Möglichkeit, per Boot nach Europa zu gelangen.