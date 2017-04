Kurz vor Gesprächen der USA und Chinas über Nordkorea hat Pjöngjang wieder eine Rakete getestet.

Sie sei an der Ostküste abgefeuert worden und 60 Kilometer in Richtung offenes Meer geflogen, teilte das südkoreanische Militär mit. US-Präsident Trump hatte zuletzt mit einem amerikanischen Alleingang gedroht, falls Peking nicht seinen Einfluss auf Nordkorea geltend macht, um das Raketen- und Atomprogramm des kommunistischen Landes zu beenden. Morgen trifft Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zusammen, um darüber zu reden.



Der Vorsitzende der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Koschyk, CDU, sagte im Deutschlandfunk, Peking werde für eine Kooperation Gegenleistungen verlangen, etwa einen Verzicht auf die Stationierung einer US-Raketenabwehr in Südkorea.