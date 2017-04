Nordkorea hat offenbar erneut einen Raketentest unternommen.

Nach Angaben des südkoreanischen Militärs wurde das Geschoss vom nordkoreanischen U-Boot-Stützpunkt in der Hafenstadt Sinpo an der Ostküste abgefeuert. Es sei nach etwa 60 Kilometern ins Meer gestürzt, erklärte das Büro der Vereinigten Stabschefs Südkoreas. Auch die US-Armee bestätigte den Abschuss einer ballistischen Rakete durch Nordkorea. Es habe sich um eine Mittelstreckenrakete gehandelt, hieß es.



UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea Tests ballistischer Raketen. Dabei handelt es sich um Raketen, die nur in der Startphase so lange angetrieben werden, bis sie die erforderliche Geschwindigkeit erreicht haben.



Nach Einschätzung von Experten bereitet Nordkorea derzeit einen weiteren Atomversuch vor. Bisher wurden fünf solcher Tests unternommen.