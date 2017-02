Militärausgaben Streit zwischen von der Leyen und Gabriel

Eine Kolonne mit Leopard-Panzern (dpa/ picture alliance/ Bernd Wüstneck)

Zwischen Union und SPD gibt es Streit über eine Erhöhung der Militärausgaben.

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen, CDU, ermahnte Außenminister Gabriel, sich an bestehende Nato-Beschlüsse zu halten. Gabriel scheine vergessen zu haben, dass 2014 ein sozialdemokratischer Außenminister diese Verpflichtung unterschrieben habe. Die Nato hatte sich 2014 zum Ziel gesetzt, dass jedes Mitgliedsland bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt. Gabriel hält das für unrealistisch. Er bezweifle, dass es die deutschen Nachbarn wirklich beruhige, wenn man jedes Jahr über 60 Milliarden in Rüstung stecke, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Was es auf gar keinen Fall mit seiner Partei geben werde, seien Kürzungen bei Sozialausgaben, um Verteidigungsausgaben zu erhöhen.