Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat die Vorwürfe von US-Präsident Trump wegen der deutschen Militärausgaben zurückgewiesen.

Der Bezug sei falsch, es gebe kein Schuldenkonto in der Nato, erklärte von der Leyen in Berlin. Die deutschen Verteidigungsausgaben kämen nicht nur der Nato, sondern auch den UNO-Friedensmissionen, europäischen Einsätzen und den Beiträgen im Kampf gegen die Terrormiliz IS zugute.



Nur einen Tag nach dem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in Washington hatte Trump in einer Twitter-Nachricht geschrieben, die Bundesrepublik schulde der Nato und den USA riesige Summen.